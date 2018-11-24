مصرع 10 أشخاص على الأقل فى حادث غرق قارب ببحيرة فيكتوريا

(أ ش أ)

أعلن مسؤول فى الشرطة الأوغندية مقتل 10 أشخاص على الأقل فى حادث غرق قارب فى بحيرة فيكتوريا.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة الأوغندية، اميليان كايما، قوله اليوم السبت إن وحدات الشرطة البحرية قد سحبت 40 شخصاً ناجياً من المياه، مشيراً إلى أن عمليات البحث والإنقاذ عن أشخاص آخرين تحت المياه سوف تستمر خلال الساعات القادمة.

ولم يوضح كايما سبب غرق القارب حتى الآن، كما لم يتضح حتى الوقت الحاضر عدد الأفراد الذين كانوا على متن القارب.

يُشار إلى أن حوادث غرق القوارب منتشرة بشكل كبير فى بحيرات شرق إفريقيا بما فيها بحيرة فيكتوريا التى تحيط بها دول تنزانيا، كينيا، وأوغندا.