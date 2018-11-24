مصرع شاب سقط من أعلى سطح منزله أثناء كسح مياه الأمطار بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

لقى شاب مقيم قرية الدواخلية مركز المحلة بمحافظة الغربية، مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح منزله أثناء قيامه بكسح مياه الأمطار، وتم نقله لمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، بوصول "م.م.ا" 27 سنة عامل، مقيم قرية الدواخلية دائرة المركز، لمستشفى المحلة العام جثة هامدة، وبالفحص تبين أثناء قيامه بكسح مياه الأمطار من اعلى سطح منزله اختل توازنه وسقط أرضا وتوفى فى الحال، تحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.