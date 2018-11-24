video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شاب سقط من أعلى سطح منزله أثناء كسح مياه الأمطار بالغربية

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:02 م
مصرع شاب سقط من أعلى سطح منزله أثناء كسح مياه الأمطار بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

لقى شاب مقيم قرية الدواخلية مركز المحلة بمحافظة الغربية، مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح منزله أثناء قيامه بكسح مياه الأمطار، وتم نقله لمستشفى المحلة العام.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، بوصول "م.م.ا"  27 سنة عامل، مقيم قرية الدواخلية دائرة المركز، لمستشفى المحلة العام جثة هامدة، وبالفحص تبين أثناء قيامه بكسح مياه الأمطار من اعلى سطح منزله اختل توازنه وسقط أرضا وتوفى فى الحال، تحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 5 فى حادث تصادم ميكروباص بجرار زراعى بطنطا

"الداخلية" تحبط تهريب 24 طربة حشيش بالطريق الصحراوى الغربى

ضبط 109 سيارات ودراجات نارية بدون لوحات وتحصيل 83 ألف جنيه غرامات بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

المح




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة