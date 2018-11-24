مصرع سورية وابنها خنقا فى تسريب غاز بدمياط الجديدة

دمياط عبده عبد الباري

استقبلت مشرحة مستشفى جامعة الأزهر جثتين لسيدة سورية وابنها لقيا مصرعهما اختناقا فى تسريب غاز بإحدى الشقق السكنية بمساكن 27 بمدينة دمياط الجديدة.

وتلقى قسم شرطة دمياط الجديدة منذ قليل بلاغا بوجود حالتى اختناق بسبب تسريب غاز بإحدى الشقق السكنية بمساكن 27 بمدينة دمياط الجديدة.

وعلى الفور انتقل الرائد محمد مجاهد رئيس مباحث دمياط الجديدة وتبين وجود جثتين لسيدة سورية ونجلها تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب الطبيب الشرعى لمعاينة الجثتين وكثف رجال المباحث الجنائية جهودهما للكشف عن وجود سبب جنائى للحادث من عدمه.

وتبين أن الجثة لسيدة تدعى دعاء حسن خللو 27 سنة جثة هامدة ونجلها وليد أحمد إبراهيم 5 سنوات وتم استدعاء سيارة الإسعاف وتم نقلهم منذ قليل إلى مشرحة مستشفى جامعة الأزهر.