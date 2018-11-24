video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع سورية وابنها خنقا فى تسريب غاز بدمياط الجديدة

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:48 م
مصرع سورية وابنها خنقا فى تسريب غاز بدمياط الجديدة إسعاف - أرشيفية
دمياط عبده عبد الباري
إضافة تعليق

استقبلت مشرحة مستشفى جامعة الأزهر جثتين لسيدة سورية وابنها لقيا مصرعهما اختناقا فى تسريب غاز بإحدى الشقق السكنية بمساكن 27 بمدينة دمياط الجديدة.

 

وتلقى قسم شرطة دمياط الجديدة منذ قليل بلاغا بوجود حالتى اختناق بسبب تسريب غاز بإحدى الشقق السكنية بمساكن 27 بمدينة دمياط الجديدة.

 

وعلى الفور انتقل الرائد محمد مجاهد رئيس مباحث دمياط الجديدة وتبين وجود جثتين لسيدة سورية ونجلها تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب الطبيب الشرعى لمعاينة الجثتين وكثف رجال المباحث الجنائية جهودهما للكشف عن وجود سبب جنائى للحادث من عدمه.

 

وتبين أن الجثة لسيدة تدعى دعاء حسن خللو 27 سنة جثة هامدة ونجلها وليد أحمد إبراهيم 5 سنوات وتم استدعاء سيارة الإسعاف وتم نقلهم منذ قليل إلى مشرحة مستشفى جامعة الأزهر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تصرح بدفن 3 فيات لقين مصرعهن فى حادث تصادم بالتجمع الخامس

محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

اخبار الحوادث

مصرع سيدة سوريه




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة