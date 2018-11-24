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مصدر بـ"التموين": توريد الأرز المستورد بعد طهى العينات وتوافق طعمه مع المحلى

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:00 ص
مصدر بـ"التموين": توريد الأرز المستورد بعد طهى العينات وتوافق طعمه مع المحلى أرز - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيجرى توريد الأرز المستورد لصالح هيئة السلع التموينية بعد نتيجة طهى عينات الأرز المقدمة من الشركات المشاركة فى المناقصة، والتأكد من توافق طعم الأرز المستورد مع الأرز المحلى لتفادى أزمة الأرز الهندى، والذى سبق وتم استيراده وظل حبيس مخازن الشركات التابعة بسبب حجب المواطنين عن شرائه لاختلاف طعمه مقارنة بالأرز المحلى .

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود مخزون استراتيجى للسلع الأساسية، حيث هناك تعاقد على الأرز الأبيض المحلى مع الموردين حتى نهاية ديسمبر المقبل، كما أن هناك 14 شركة تقدمت بالعروض فى المناقصة التى تم الإعلان عنها لاستيراد الأرز، وتم الحصول على عينات وتكويدها بأرقام وإرسالها إلى معامل الاختبار لطهى الأرز، للتأكد من أنه يشبه الأرز المحلى فى التذوق، مؤكدًا أنه لن يتم فحص العروض المالية للشركات المقدمة إلا بعد معرفه نتيجة الطهى .

 

 وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد طرحت مناقصة لاستيراد الأرز الأبيض لتأمين محزون استراتيجى من الأرز، بجانب الأرز الشعير الذى يورد من المزارعين خاصة بعد قرار تقليص المساحات المنزرعة أرز هذا العام، مما أدى إلى تخفيض كميات الأرز المحلى.


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التموين

الارز المستورد

طهى العينات

طعم المحلى




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