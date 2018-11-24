مستشار مؤيد للبريكست: المملكة المتحدة أفضل حالا داخل الاتحاد الأوروبى

كتبت رباب فتحى

اعترف شنكار سنجام، مستشار مؤيد للبريكست، أن المملكة المتحدة ستكون أفضل حالاً بالبقاء فى النادى الأوروبى، بدلاً من قبول خطة "بريكست" التى وضعتها رئيسة الوزراء تيريزا ماى.

وقال سنجام، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية: "لا يوجد منطق الآن من مغادرة للاتحاد الأوروبي" لأن الفرص التي تصورها ستكون ضاعت. وقال: "الجانب المفيد والفرصة ... يختفيان ، ولن يتبقى سوى ممارسة الحد من الأضرار".

وتتفق تصريحاته التي أدلى بها في مقابلة قبل إعلان رئيسة الوزراء لاتفاقها المقترح مع الاتحاد الأوروبي، مع تلك التصريحات التي أدلى بها وزير بريكست السابق ، دومينيك راب ، الذي قال لبرنامج فى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن مقترح ماى أدنى من مميزات استمرار عضوية لندن فى الاتحاد الأوروبي.

كما أعرب مسئولون آخرون عن رفضهم لخطة تيريزا ماى للخروج، بمن فيهم إيان دنكان سميث وبوريس جونسون.