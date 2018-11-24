مدير أمن طبرق الليبية: تسوية قضية المصريين المحتجرين بعد عرضهم على النيابة

قال مدير أمن طبرق الليبية العقيد فرج ابراهيم الشيهني، إن النيابة العامة فى ليبيا ستستمع إلى شهادة المواطنين المصريين حول صحة احتجازهم من قبل أحد المواطنين الليبيين في مدينة طبرق، مؤكدا أن شهادة المصريين ستحدد مصير مواطنين ليبيين اثنين متهمين باختطافهم.

وأكد مدير أمن طبرق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من مدينة طبرق الليبية، الجمعة، ان المواطنين المصريين ليسوا متهمين وإنما شهود إثبات، مرجحا أن يتم تسوية القضية خلال شهادتهم أمام النيابة الليبية.

وبسؤاله عن حقيقة ما تردد بأن السلطات الليبية تنتوى ترحيل المواطنين المصريين، نفى مدير أمن طبرق الأنباء التى تتردد عن ترحيل المواطنين المصريين ، مؤكدا انهم طالبوا السلطات الليبية بألا يتم ترحيلهم وان يعودوا لممارسة أعمالهم فى مدينة طبرق.