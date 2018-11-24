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مدير أمن طبرق الليبية: تسوية قضية المصريين المحتجرين بعد عرضهم على النيابة

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:23 م
مدير أمن طبرق الليبية: تسوية قضية المصريين المحتجرين بعد عرضهم على النيابة العنف فى ليبيا - ارشيفية
كتب أحمد جمعة
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قال مدير أمن طبرق الليبية العقيد فرج ابراهيم الشيهني، إن النيابة العامة فى ليبيا ستستمع  إلى شهادة المواطنين المصريين حول صحة احتجازهم من قبل أحد المواطنين الليبيين في مدينة طبرق، مؤكدا أن شهادة المصريين ستحدد مصير مواطنين ليبيين اثنين متهمين باختطافهم.
 
وأكد مدير أمن طبرق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من مدينة طبرق الليبية، الجمعة، ان المواطنين المصريين ليسوا متهمين وإنما شهود إثبات، مرجحا أن يتم تسوية القضية خلال شهادتهم أمام النيابة الليبية.
 
وبسؤاله عن حقيقة ما تردد بأن السلطات الليبية تنتوى ترحيل المواطنين المصريين، نفى مدير أمن طبرق الأنباء التى تتردد عن ترحيل المواطنين المصريين ، مؤكدا انهم طالبوا السلطات الليبية بألا يتم ترحيلهم وان يعودوا لممارسة أعمالهم فى مدينة طبرق.
 
وأكد مدير أمن طبرق، أن الازمة سببها مواطن مصرى الجنسية يدعى "سلامة المقاول" الذى قام بالنصب على عدد من المواطنين الليبيين بمبالغ مالية كبيرة فى طبرق، موضحًا أن سلامة المقاول فر هاربا إلى مصر بعد أن نصب على المواطنين الليبيين الذين تم النصب عليهم قاموا بحجز هولاء العمال سعيا للحصول على أموالهم منهم من قبل "المقاول سلامه".
 
وأوضح مدير أمن طبرق أن المواطنين المصريين  تحت حماية مديرية الأمن و الأجهزة الأمنية الليبية الأخرى دون حدوث أى أذى لهم من قبل المواطنين.

 


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