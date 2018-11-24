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محمد شبانة: تأجيل انتخابات رابطة النقاد الرياضيين قرار نقابة الصحفيين

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:05 م
محمد شبانة: تأجيل انتخابات رابطة النقاد الرياضيين قرار نقابة الصحفيين محمد شبانة رئيس رابطة النقاد الرياضيين
كتب محمد السيد
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أكد محمد شبانة رئيس رابطة النقاد الرياضيين أن تأجيل انتخابات الرابطة جاء بقرار من هيئة المكتب بنقابة الصحفيين، وأصبح ملزما للمكتب التنفيذى للرابطة مضيفا أن هذا القرار صدر بناء على طلبات عديدة تلقتها نقابة الصحفيين من الكثير من الزملاء الصحفيين الرياضيين.
 
وأضاف:"النقابة ترى أن تأجيل الانتخابات بعض الوقت يأتى فى إطار الصالح العام" .
 
وتابع شبانة فى بيان اليوم السبت، أن المكتب التنفيذى للرابطة سبق وأعلن موعد الانتخابات وفتح باب الترشيح وأنه لا دخل له بالتأجيل، معتبرا أن تصريح الزميل حسين الزناتى عضو المجلس بأن المكتب التنفيذى للرابطة وراء التأجيل غير مفهوم لأن الزناتى لم يكن مشاركا بإجتماع هيئة مكتب النقابة لأنه ليس عضوا به.
 
وقال شبانة أن الزميل حسين الزناتى ليس مشرفا على رابطة النقاد الرياضيين ولكنه فقط متابع للاجراءات لنقلها إلى مجلس نقابة الصحفيين، مضيفا أن المكتب التنفيذى للرابطة على مدار السنوات الماضية يعمل لصالح النقاد الرياضيين.
 
وأشار إلى أن رابطة النقاد الرياضيين التى يصل عدد أعضاءها الى ما يقرب من ٦٠٠ عضو لها تركيبة خاصة منذ تأسيسها حتى الآن لافتا إلى أن كل أعضائها يتعاملون كأسرة واحدة تتكاتف طوال الوقت لصالح الرابطة وقوتها.
 
 

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