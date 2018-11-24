محافظ كفرالشيخ يعتمد تشغيل 6 مدارس جديدة للتمريض بمراكز المحافظة

كفر الشيخ _ محمد سليمان

اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تشغيل 6 مدارس جديدة للتمريض بعدد من المراكز منها " مدرسة تمريض للبنين بالسحايت بمركز الحامول، ومدرسة تمريض للبنين بمنشأة عباس بمركز سيدي سالم، ومدرسة بلطيم للتمريض بنين، ومدرسة تمريض بنات ببرج البرلس، ومدرسة تمريض بنات بمطوبس، ومدرسة تمريض بنات بسيدى غازى، والتي تم الموافقة علي افتتاحها من قبل الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوازرة الصحة للعام الدراسي 2018-2019.

وقدم محافظ كفرالشيخ الشكر لأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني مرجعاً لهم الفضل في فتح هذه المدارس، وتم تجهيز جميع المدارس بالجهود الذاتية طبقاً للمواصفات القياسية، حيث نالت إشادة وزارة الصحة.