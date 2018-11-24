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محافظ كفرالشيخ: إقامة محطة صرف صحى بعزبة وأهالى يتبرعون لمستشفيات

السبت، 24 نوفمبر 2018 11:55 م
محافظ كفرالشيخ: إقامة محطة صرف صحى بعزبة وأهالى يتبرعون لمستشفيات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على إقامة محطة صرف صحى على مساحة 300م2 بعزبة الشوادفى بقرية الحمراوى بمركز ومدينة كفرالشيخ، بناءً على طلبه، لتبرع المواطن " أحمد صابر حسانين ".

 

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن محطات الصرف الصحى تعد من المشروعات ذات النفع العام التى لا يمكن إقامتها داخل التجمعات السكنية أو بالقرب منها بالإضافة إلى أن المشروع مدرج بخطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً أن اللجنة العامة لصحة البيئة واللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة وافقتا على الموقع المقترح لاستيفائه لاشتراطات الصحية، بالإضافة لموافقة الادارة المركزية للتصميمات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على الموقع، وموافقة وزير الزراعة على إقامة المشروع لصالح عزبة الشوادفى، مقدماً الشكر للمواطن" أحمد صابر حسانين " المتبرع بأرض المشروع

 

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه يقدم الشكر لأهالى مركز ومدينة سيدى سالم، على دعمهم مستشفى سيدى سالم المركزى، والوحدات الصحية بمركز سيدى سالم بالمستلزمات والأدوات الطبية فضلاً عن التبرعات العينية للوحدات الصحية بتيدا، ومنشأة على، والنورى، وأبوعليوة الغربية، والورق، والصالحات، ودمرو، وسد خميس

 

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن أهالى مركز ومدينة سيدى سالم يضربون نموذجاً عظيماً ومشرفاً للوطنية والمسئولية المجتمعية يحتذى به "، مقدماً الشكر للقائمين على هذه التبرعات ودعم المستشفى المركزى والوحدات الصحية بسيدى سالم.


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