video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ جنوب سيناء يشيد بتطوير محمية رأس محمد ودورها فى دعم السياحة

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:10 م
محافظ جنوب سيناء يشيد بتطوير محمية رأس محمد ودورها فى دعم السياحة محافظ جنوب سيناء خلال مشاركته فى افتتاح تطوير محمية رأس محمد
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
أكد الدكتور خالد فودة محافظ  جنوب سيناء، سعادته بافتتاح أعمال تطوير محمية رأس محمد والتحالف بين وزارتى السياحة و البيئة الذى سيؤدي إلى زيادة أعداد السائحين وهو ما يعود بالفائدة على مصر وعلى محافظة جنوب سيناء و يحافظ على مواردها الطبيعية المميزة والفريدة من نوعها 
 
وأضاف أن المحافظة تشهد العديد من أعمال الرصد والتطوير ومنها منطقة سانت كاترين ومحمية نبق وأن وزارة البيئة ستقوم بأعمال تطوير قرية الصيادين بمحمية نبق للتوافق مع الاشتراطات البيئية  والمحمية وهو ما يعود بالنفع على المنطقة وسكانها 
 
وأكد تشجيع المحافظة على أعمال التطوير والمحافظة على موارد المحافظة، وتقدم بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على جهودها وعلى تشريف وزراء البيئة فى الأردن والإمارات أثناء الافتتاح و ممثلى الهيئات والمنظمات الدولية. 
 
جاء ذلك خلال افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير محمية رأس محمد  على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجيـ بحضور الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة السياحة: مزيد من التعاون مع وزارة البيئة فى الترويج للسياحة

وزيرة البيئة تفتتح أعمال تطوير محمية رأس محمد

محمية راس محمد

التنوع البيولوجى

محافظ جنوب سيناء




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة