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محافظ بني سويف يتابع الحالة الصحية لمسن تقدم بشكوى خلال اللقاء المفتوح

السبت، 24 نوفمبر 2018 08:36 م
محافظ بني سويف يتابع الحالة الصحية لمسن تقدم بشكوى خلال اللقاء المفتوح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف الحالة الصحية لمواطن مسن، والذي كان قد اشتكى " خلال اللقاء المفتوح  الأربعاء الماضي" من مرض في عينه ، حيث وجه المحافظ بالاستجابة لمطلب المواطن وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لحالته بالتنسيق بين مديرية الصحة وإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة
 
 وتبين من تقرير متابعة الحالة الذي عرضه مدير خدمة المواطنين محمد صفوت، أنه تم توجيه المواطن "في اليوم التالي مباشرة للقاء المفتوح" بصحبة أحد أطباء مديرية الصحة إلى مستشفى الرمد ، وتم اخضاع الحالة لمجموعة من الفحوصات الطبية اللازمة اتضح منها وجود سحابة بالقرنية للعين اليمنى للمواطن  وعتامة على العدسة اليمنى وحدقة العين دائرية ومتسعة لاتتفاعل مع الضوء، وتم حجز المريض بالمستشفى لتلقى العلاج   
 
 

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