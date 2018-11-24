محافظ بنى سويف: رفع 226 طن قمامة استجابة لـ 17 شكوى لـ"الشكاوى الحكومية"

بنى سويف :هانى فتحى

تلقى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف تقريراً عن سير التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والإجراءات المتخذة للاستجابة الشكاوى الواردة عبر المنظومة، حيث كشف التقريرعن معدلات الاستجابة العالية للتعامل مع ما ورد للمنظومة من شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالنظافة ورفع القمامة والمخلفات فى الفترة من 10 إلى 19 نوفمبر الجارى.

وتضمن التقرير "الذى عرضه محمد صفوت مدير خدمة المواطنين "أنه تمت الاستجابة السريعة لـعدد 17 شكوى وردت للمنظومة من المواطنين، حيث تم رفع أكثر من 226 طن من القمامة فى عدد من المناطق بالمراكز والمدن منها: منطقة بنى عطية ،والأباصيرى، شارع الجيوشى من عبد السلام عارف،وشارع الجلاء ومتولى الشعراوي،والجزيرة المرتفعة، وشارع حمدان المتفرع من شارع البشري،وشافعي،ابراهيم حافظ خلف الثانوية العسكرية ، وقريتى شريف باشا وحاجر بنى سليمان، البساتين بمركز ومدينة بنى سويف، وقرية زاوبة المصلوب بمركز الواسطى، وشارع الطحاوية وشارع التعبئة المتفرع من شارع الشباب بمدينة ببا.

ومن جانبه أكد المحافظ على أهمية التفاعل الايجابي لما يرد من شكاوى للمواطنين عبر المنظومة، والسعى للاستجابة إلى مطالبهم، منوها عن أهمية ودور منظومة الشكاوى الحكومية باعتبارها إحدى الآليات التى تسعى من خلالها المحافظة لاستقبال ورصد مطالب المواطنين وشكاواهم، والتعامل السريع، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التواصل الفعال مع المواطنين.