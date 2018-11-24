video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: مستعدون للموجة الأولى لإزالة تعديات الأراضي الزراعية

السبت، 24 نوفمبر 2018 08:42 م
محافظ القليوبية: مستعدون للموجة الأولى لإزالة تعديات الأراضي الزراعية خلال الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم السبت، اجتماعا بحضور الدكتورة إيمان ريان نائبة المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام،  واللواء محمد عبد الوهاب السعدني السكرتير العام المساعد، واللواء طارق العجيزي نائب مدير أمن القليوبية، ومسئول من مكتب المستشار العسكري بالمحافظة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والمهندسة آمال بركات مدير عام كهرباء جنوب القليوبية، بحضور رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء، ووكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، بخصوص خطورة التعدي على الأراضي الزراعية.
 
وأكد المحافظ، أنه سيتم العمل من خلال 3 مراحل ولابد من تنسيق هذه الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، مشيرا إلى أنه لابد من وجود اسم المتعدي الحقيقي لكي يتم عمل محضر له، وتغليظ العقوبة للمتعدي حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الأراضي الزراعية التي تمثل جزءا من الأمن القومي لمصر، وأنه يوجد تنسيق كامل مع القوة الأمنية ولابد من استخدام الأسلوب العلمي الدقيق لتقسيم المخالفات.
 
وأوضح المحافظ، أنه لابد من تصنيفها تصنيفا واضحا للثلاث مراحل المطلوبة على حدة، وأنه لابد من الجدية في تنفيذ الإزالات، ووجود طرف من شركة المياه وشركة الكهرباء حتى يتم قطع المياه والكهرباء قبل الازالة، وتتم الازالة كاملة وليس معنى انه يمتلك عداد كهرباء كودي أنه غير مخالف فهذا العداد الكودي لا يمنع الإزالة إطلاقا لأنه لتحصيل قيمة الكهرباء وحق الدولة فقط.
 
وأشار المحافظ، أن الموجة رقم 1 للزراعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية سوف تبدأ يوم 26-11-2018.
 
كما أكد المحافظ واللواء طارق العجيزي نائب مدير الأمن، أنه تم تنفيذ 3800 حالة إزالة خلال العشرة  أيام السابقة بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء ومازلنا مستمرين في التعاون معهم حتى يتم إزالة كل مخالفة تمت على الأراضي الزراعية والتي هي حق لكل أبناء الشعب المصري.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة 8 أطباء وممرضين بوحدة صحية بشبين القناطر للتحقيق لتغيبهم عن العمل

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظة القليوبية

ازالة التعديات على الاراضي الزراعية

موجات الازالات بالقليوبية




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة