محافظ القليوبية: مستعدون للموجة الأولى لإزالة تعديات الأراضي الزراعية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم السبت، اجتماعا بحضور الدكتورة إيمان ريان نائبة المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، واللواء محمد عبد الوهاب السعدني السكرتير العام المساعد، واللواء طارق العجيزي نائب مدير أمن القليوبية، ومسئول من مكتب المستشار العسكري بالمحافظة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والمهندسة آمال بركات مدير عام كهرباء جنوب القليوبية، بحضور رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء، ووكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، بخصوص خطورة التعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد المحافظ، أنه سيتم العمل من خلال 3 مراحل ولابد من تنسيق هذه الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، مشيرا إلى أنه لابد من وجود اسم المتعدي الحقيقي لكي يتم عمل محضر له، وتغليظ العقوبة للمتعدي حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الأراضي الزراعية التي تمثل جزءا من الأمن القومي لمصر، وأنه يوجد تنسيق كامل مع القوة الأمنية ولابد من استخدام الأسلوب العلمي الدقيق لتقسيم المخالفات.

وأوضح المحافظ، أنه لابد من تصنيفها تصنيفا واضحا للثلاث مراحل المطلوبة على حدة، وأنه لابد من الجدية في تنفيذ الإزالات، ووجود طرف من شركة المياه وشركة الكهرباء حتى يتم قطع المياه والكهرباء قبل الازالة، وتتم الازالة كاملة وليس معنى انه يمتلك عداد كهرباء كودي أنه غير مخالف فهذا العداد الكودي لا يمنع الإزالة إطلاقا لأنه لتحصيل قيمة الكهرباء وحق الدولة فقط.

وأشار المحافظ، أن الموجة رقم 1 للزراعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية سوف تبدأ يوم 26-11-2018.

كما أكد المحافظ واللواء طارق العجيزي نائب مدير الأمن، أنه تم تنفيذ 3800 حالة إزالة خلال العشرة أيام السابقة بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء ومازلنا مستمرين في التعاون معهم حتى يتم إزالة كل مخالفة تمت على الأراضي الزراعية والتي هي حق لكل أبناء الشعب المصري.