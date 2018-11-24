محافظ الشرقية يحيل واقعة نفوق رأسى ماشية صعقاً بالكهرباء للنيابة العامة

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة واقعة نفوق رأسى ماشية صعقاً بالكهرباء بقرية هربيط التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير للنيابة العامة لتحديد المسئولين والمتسببين فى الواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

كانت قرية هربيط التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير قد شهدت سقوط أمطاراً بالأمس أدت إلى حدوث ماس كهربائى بأحد الأعمدة الموجودة بوسط القرية ونفوق رأسى ماشية للمواطن م . ى . ع خلال عودته من الحقل، مؤكد على ضرورة إحالة وقائع الفساد والإهمال والتقصير فى العمل للنيابة العامة لتحقيق الإنضباط ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية للتأكيد على سلامة وصيانة أعمدة الإنارة وأسلاك الخطوط الرئيسية والتأكيد على تغطية الأسلاك الكهربائية وفصل التيار الكهربى إذا تطلب الأمر فى حالة سقوط أمطار حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

و تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء و مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالشرقية أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية بإستخدام سيارات كسح وشفط المياه والتأكد من تسليك بالوعات الصرف لسرعة التخلص من تجمعات مياة الأمطار بالشوارع لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

أمر برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية والتى شهدتها المحافظة منذ أمس لحين إستقرار الأحوال الجوية، مؤكداً على التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة مياة الشرب والصرف الصحى ومديريتى الكهرباء والطرق للتأكد من كفاءة شبكات الصرف الصحى والبالوعات وجاهزية سيارات كسح وشفط المياة والمعدات اللازمة للتخلص من أثار الأمطار وكذلك صيانة أعمدة الإنارة للتأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة بها تجنباً لحدوث أى حوادث حفاظاً على سلامة المواطنين.

ووجه بضرورة التواجد الميدانى للأجهزة التنفيذية بالمعدات اللازمه لمواجهة الأمطار وسيارات شفط وكسح المياه للتعامل الفورى عند سقوط امطار وفقآ لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية واحتمالية سقوط أمطار غزيرة على أنحاء البلاد.

فشهدت أمس معظم مراكز ومدن محافظة الشرقية سقوط للأمطار الغزيرة فى أماكن متفرقة ، مما أدى إلى تجمع المياة بالشوارع على الفور تحركت الأجهزة التنفيذية لسحب تراكمات مياة الأمطار من الشوارع بإستخدام سيارات الكسح الخاصة برئاسة المراكز والواحدات المحلية وسيارات شركة مياة الشرب والصرف الصحى للتخلص من آثار الأمطار لتسهيل حركة المواطنين وإيجاد السيولة المرورية.