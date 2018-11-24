محافظ السويس يعلن بدء حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

السويس - السيد فلاح

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس اليوم اجتماعًا لبحث الإستعداد لبدء حملات الإزالة بمناطق القطاع الريفى بالجناين وقرى شباب الخريجين بحى فيصل فى الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2018.

حضر اللقاء اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، واللواء حسن ترك، مساعد مدير الأمن وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد وسمير الجزار، مدير عام الزراعة وممثلى الجيش الثالث الميدانى وهيئة الرقابة الإدارية ومديرى إدارة الأزمات والكوارث والاملاك والتخطيط العمرانى والشئون القانونية والمكتب الفنى ومركز المعلومات والكهرباء والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى لفرع السويس والإدارات الهندسية بحى فيصل وحى الجناين.

وأكد محافظ السويس، على مسئولى مديرية الزراعة سرعة عمل حصر لجميع حالات المخالفات الموجودة على الأراضى الزراعية بحى الجناين وحى فيصل خلال 48 ساعة، والتأكيد على عمل خطة لعدم الإرتداد مرة أخرى للتعدى بعد الإزالة.

وكلف "صقر"، مدير عام مديرية الزراعة بالتنسيق مع الأمن العام وحى الجناين وحى فيصل وإدارة الأزمات لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الموجودة على الأراضى الزراعية، مؤكدًا بانه سيتم محاسبة من يقصر فى أداء عمله المكلف به أثناء حملات الإزالة.