محافظ الدقهلية يطالب بالانتهاء من إقامة جميع المراسي في مواعيدها

الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بتفقد حديقة شجرة الدر، وذلك في إطار جولاته المفاجئة مساء أمس في نطاق حي غرب المنصوره، وأعطي تعليماته بسرعة تطويرها لخدمة الرواد من المواطنين خاصة الأطفال ، وتفقد المحافظ المنشأت الموجودة بالحديقة وإطلع علي ما تضمه المكتبه من كتبا في مختلف المجالات ولمختلف الأعمار، وناقش المحافظ طرق إمداد المكتبه بالكتب الجديده وتصنيفها لسهولة البحث من قبل المترددين عليها .

وقال شاروبيم إن إحياء عادة القراءه وتشجيع الشباب علي الكتاب من شأنه خلق أجيال واعيه وشديدة الإنتماء لوطنها وتعرف مايحاك للوطن من مؤامرات من الداخل والخارج وبالتالي تكون هذه الأجيال علي إستعداد كامل للدفاع عن وطنها والمساهمة في بناء مستقبله.

كما قام الدكتور كمال شاروبيم بتفقد مرسي الأتوبيس النهري الجديده، وشدد علي ضرورة الإنتهاء من إقامة جميع المراسي في مواعيدها المقرره وذلك تمهيدا لتشغيل الأتوبيس النهري الذي يساهم في التخفيف من حدة الأزمة المرورية التي تعاني منها مدينة المنصوره ويساعد ألاف المواطنين في تنقلاتهم بسرعة وفي أمان تام .

وقال شاروبيم إن المنصوره تعد المدينة الثانية في مصر التي يعمل بها الأتوبيس النهري بعد القاهره كوسيلة نقل آمنة وخاصة للإشتراطات البيئيه .