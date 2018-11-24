محافظ الدقهلية يزيل القمامة من أراضى الدولة بالمنصورة ويحيل مسئولين للتحقيق

الدقهلية شريف الديب

أثناء جولته اليوم بشوارع مدينة المنصورة لاحظ الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قطعة أرض خلف منفذ بيع خضر وفاكهة مغلق بشارع عبد السلام عارف وسط مدينة المنصورة يتم فيها فرز القمامة بشكل غير رسمي بما يشكل خطرا على صحة المواطنين ويؤدى إلى تلوث البيئة بالإضافة إلى عديد من المخاطر الصحية للقائمين على عملية الفرز، وبنقاشه مع العاملين بفرز القمامة اتضح أن الأرض مملوكة للدولة ويتم استغلالها بدون اي سند قانوني.

وقرر المحافظ إخلاء هذه الأرض فورا وتنظيفها وإقامة سور حولها وعدم استخدامها في أي نشاط آخر، كما قرر اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المسئولين بحي غرب المنصورة الذين سمحوا بمثل هذا النشاط الضار بالصحة.

ثم انتقل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إلى شارع الشهاوي المتفرع من شارع عبد المنعم رياض بحي شرق المنصورة استجابة لشكوى تلقاها من أحد المواطنين على هاتفه الخاص حيث شاهد بنفسه ما وصلت إليه حالة الصرف الصحي في الشارع ، ووجه بسرعة اتخاذ اللازم بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهليه لإزالة الشكوى.

وقال شاروبيم تعقيبا على ما رآه في شارع الشهاوي: كيف نسكت كمسئولين عن هذه الحالة المتردية للصرف في الشارع؟ وكيف لا نستجيب لشكاوى المواطنين الذين تهددهم حالة الصرف هذه في صحتهم وصحة أبنائهم وكذلك يعانون صعوبة شديدة في المرور بالشارع والوصول إلى بيوتهم؟