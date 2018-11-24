محافظ الدقهلية خلال جولة مفاجئة لمستشفى نبروة: سيتم محاسبة المتقاعسين

قام الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، بزيارة مفاجئة لمستشفى نبروة المركزى، تفقد خلالها أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية وغرف العمليات وحضانات الأطفال وأبدى شاروبيم غضبه من سوء حالة المستشفى، وتقاعس العاملين بها وأعلن انحيازه للمواطنين من المرضى المتواجدين بالمستشفى.
وقال شاروبيم، إنه سبق وحذر الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة من استمرار التراجع الذى لاحظه فى بعض المستشفيات أثناء جولاته المفاجئة، مضيفا أنه طلب من وكيل وزارة الصحة بضرورة النزول من مكتبه والقيام بزيارات لجميع مستشفيات المحافظة والتأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية وإحكام الرقابة على العاملين بها الذين اكتشف أن بعضهم لا يتواجدون فى أوقات العمل بالمستشفيات.
وأوضح محافظ الدقهلية، أن إجراءات قانونية تم اتخاذها وسيتم اتخاذ إجراءات أكثر شدة لمحاسبة المتقاعسين وغير المتواجدين، مؤكدًا على رفضه لأى سوء معاملة من العاملين بالمستشفيات للمرضى أو ذويهم، وأن الدولة تعمل جاهدة على رفع مستوى المستشفيات الحكومية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وأنه على الجميع أن يعمل فى الاتجاه الذى تسير عليه الدولة.
واستطرد شاروبيم: "لماذا ننسى أننا فى النهاية كلنا مواطنين مهما كانت مواقعنا وأننا نحتاج جميعاً لبعضنا البعض، ولو وضع كل منا نفسه مكان الآخر كان بالتأكيد لن يرضى عن إهمال أو تقاعس فى أداء المهمة الموكلة له".
كما قام الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، بجولة فى مركز ومدينة نبروة، تفقد خلالها شوارع المدينة التى تعانى من تجمعات كبيرة من مياه الأمطار وتردى حالة الرصف حيث أعرب شاروبيم عن استيائه الشديد لحالة الشوارع وتكدس مياه الامطار بما يعيق حركة المواطنين والسيارات.
واكتشف شاروبيم أن نبروة لا تملك سوى سيارة شفط واحدة وهى غير قادرة على التعامل مع تجمعات مياه الامطار والتى شاهدها فى أغلب شوارع المدينة.
وقال شاروبيم أن رئيس المدينة لم يكن متواجدا وتم استدعاء فايز عجينة نائب رئيس المدينة الذى قدم تبريرا لسوء حالة شوارع المدينة رفضه شاروبيم وقام بتعنيفه وقال المحافظ أنه سيتخذ إجراءات فورية لمحاسبة المقصرين وقال أن مشكلة مدينة نبروه أن ترعة تمر بوسطها وان الحل الهندسى سهل جدا لتلافى هذه المشكلة.
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