محافظ الدقهلية خلال جولة مفاجئة لمستشفى نبروة: سيتم محاسبة المتقاعسين

الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، بزيارة مفاجئة لمستشفى نبروة المركزى، تفقد خلالها أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية وغرف العمليات وحضانات الأطفال وأبدى شاروبيم غضبه من سوء حالة المستشفى، وتقاعس العاملين بها وأعلن انحيازه للمواطنين من المرضى المتواجدين بالمستشفى.

وقال شاروبيم، إنه سبق وحذر الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة من استمرار التراجع الذى لاحظه فى بعض المستشفيات أثناء جولاته المفاجئة، مضيفا أنه طلب من وكيل وزارة الصحة بضرورة النزول من مكتبه والقيام بزيارات لجميع مستشفيات المحافظة والتأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية وإحكام الرقابة على العاملين بها الذين اكتشف أن بعضهم لا يتواجدون فى أوقات العمل بالمستشفيات.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن إجراءات قانونية تم اتخاذها وسيتم اتخاذ إجراءات أكثر شدة لمحاسبة المتقاعسين وغير المتواجدين، مؤكدًا على رفضه لأى سوء معاملة من العاملين بالمستشفيات للمرضى أو ذويهم، وأن الدولة تعمل جاهدة على رفع مستوى المستشفيات الحكومية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وأنه على الجميع أن يعمل فى الاتجاه الذى تسير عليه الدولة.

واستطرد شاروبيم: "لماذا ننسى أننا فى النهاية كلنا مواطنين مهما كانت مواقعنا وأننا نحتاج جميعاً لبعضنا البعض، ولو وضع كل منا نفسه مكان الآخر كان بالتأكيد لن يرضى عن إهمال أو تقاعس فى أداء المهمة الموكلة له".