متحدث الوزراء لـ"كل يوم": لا مانع قانونى أو دستورى يعيق قصر الدعم على طفلين

كتب أيمن رمضان

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الحكومة باقتصار الدعم النقدى فى برنامج المساعدات النقدية المشروطة 'تكافل وكرامة' على طفلين فقط فى الأسرة بدلا من 3 أطفال، يهدف إلى مواجة الزيادة السكانية، مشدداً على أنه لا يوجد مانع قانونى أو دستورى يواجه هذا القرار.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "on e"، أن الزيادة السكانية أصبحت "هم"، كبير يثقل كاهل الحكومة المصرية، ويقضى على معدلات التنمية المرتفعة التى تحققها الدولة المصرية، وتابع: "قصر الدعم على طفلين سيترتب عليهم زيادة قاعدة المستفيدين".