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مباحث التموين بسوهاج تضبط 21 طن دقيق وأسمدة وأعلاف محظور تداولها

السبت، 24 نوفمبر 2018 08:57 ص
مباحث التموين بسوهاج تضبط 21 طن دقيق وأسمدة وأعلاف محظور تداولها مديرية أمن سوهاج
سوهاج ــ محمود مقبول
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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة وإشراف مدير أمن سوهاج حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى رقابة تموينية على الأسواق، لضمان وصول السلع والمنتجات بالأسعار المقررة وعدم استغلال المواطنين.

 وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 47 قضية تموينية،.حيث تم ضبط  صاحب محل ردة وأعلاف تموينى ويقيم دائرة مركز سوهاج لحيازته ردة وقشور تستخدم للعلف مجهولة المصدر بدون فواتير، وضبط "4680" كيلو جرام ردة وقشور، وضبط  السيارة رقم هـ ب ج 2154 قيادة سائقها– ويقيم دائرة قسم أول سوهاج محملة بكمية من الأسمدة المحظور تداولها خارج بنك التنمية والائتمان الزراعى – وتم ضبط "2000" كيلو جرام  أسمدة.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط  مدير مسئول مخبز بلدى – ويقيم دائرة قسم طهطا لاستيلائه على "301" شيكارة دقيق بلدى من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم ضبط  "100" كيلو جرام  دقيق بلدى خاص بالمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء .

كمـــا تـــم ضبــــط "5" قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و"4" قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و"3" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و"3" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق و"4" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"5" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و"4" قضايا عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز و"6" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"7" قضايا عدم حمل شهادة صحية.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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