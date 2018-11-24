كازاخستان تؤكد عقد جولة مفاوضات جديدة من مشاورات التسوية فى سوريا

أستانا /أ ش أ /

قال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمانوف، إن جولة المفاوضات الـ 11 من مشاورات أستانا بشأن التسوية السلمية فى سوريا، ستعقد كما هو مخطط لها، يومى 28 و 29 نوفمبر الجاري.

وأكد عبد الرحمانوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، على مواصلة تعزيز وقف الأعمال القتالية واحترام الهدنة، وعقد الاجتماع السادس القادم لفريق العمل المعنى بتبادل السجناء ومسائل أخرى.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون قائمة المشاركين تقليدية، وهى البلدان الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، والمراقبون (الأمم المتحدة والأردن)، وأيضا الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة.