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السبت، 24 نوفمبر 2018 08:56 ص
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قتيل و11 جريحاً فى اعتداء على مدرسة مهنية فى الصين

السبت، 24 نوفمبر 2018 08:56 ص
قتيل و11 جريحاً فى اعتداء على مدرسة مهنية فى الصين الشرطة الصينية
(أ ف ب)
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قُتل تلميذ وجُرح تسعة آخرون بالإضافة إلى أستاذين فى اعتداء على مدرسة مهنية فى جنوب غرب الصين نفّذه شاب، حسب ما أفادت وسائل إعلام صينية.

وحصل الاعتداء على المدرسة المهنية للنقل والتواصل فى أنينج فى إقليم يونان فى جنوب غرب البلاد، فى ظروف لم تعرف بعد.

وبحسب بيان نشرته بلدية أنينج مساء الجمعة على موقع "ويبو" الصينى للتواصل الاجتماعى، فإن المهاجم الذى يبلغ عشرين عاماً عُرف باسم عائلته فقط، يانج، أصاب أستاذين وعشرة تلاميذ، أحدهم توفى فى المستشفى.

وكان يانج الذى تم توقيفه، يدرس فى هذه المدرسة حتى العام الماضى، وتأتي هذه المأساة بعد أن قتل سائق الخميس خمسة أطفال وجرح 19 آخرين دهسا عندما كانوا يعبرون الشارع أمام مدرسة ابتدائية فى مدينة هولوداو في إقليم لياونينج بشمال شرق الصين، وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عن إصابة أستاذين و17 قاصراً.

واختار السائق البالغ 29 عاماً وهو عاطل عن العمل ولديه مشاكل مع زوجته، أن يدهس ضحايا "عشوائياً"، بحسب الوكالة.

ففى أبريل، قتل رجل في الثامنة والعشرين من العمر تسعة تلامذة طعنا بالسكين في مقاطعة شانجي (شمال)، وقد أُعدم الشهر الماضى. وهو قال للمحققين إنه كان عرضة لموجات سخرية عندما كان تلميذا في هذه المدرسة.

وفى يناير 2017، هاجم رجل تلامذة فى روضة أطفال فى جوانجشى (جنوب) ما أسفر عن جرح 11 منهم.

 

 


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هجوم على مدرسة صينية

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لياونينج

هولوداو




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