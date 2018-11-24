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قبل أيام من قمة العشرين.. شركة الطيران الأرجنتينية تلغى رحلاتها بسبب إضراب

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:00 ص
قبل أيام من قمة العشرين.. شركة الطيران الأرجنتينية تلغى رحلاتها بسبب إضراب طائرات _ صورة أرشيفية
بوينس أيرس (رويترز)
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قالت شركة الخطوط الجوية الأرجنتينية (ايرولنياس ارجنتيناس)، الجمعة، إنها ألغت كل الرحلات المقررة يوم الاثنين، بسبب اضراب دعا إليه طيارون وموظفون وذلك قبل أيام من استضافة الأرجنتين قمة مجموعة العشرين .

وقالت الشركة فى بيان إن أكثر من 370 رحلة تؤثر على 40 ألف مسافر ألغيت من جداولها، وتعقد اجتماعات مجموعة العشرين يوم 30 نوفمبر فى بوينس أيرس. والقمة ستكون الأكبر من نوعها التى تستضيفها الأرجنتين على الإطلاق.

والاضرابات شائعة فى الأرجنتين حيث تواجه الشركات ضغوطا لتقديم زيادات فى الأجور تتوافق مع التضخم.

 

 


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