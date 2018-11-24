فيديو معلوماتى.. 9 خدمات طارئة تقدم مجانا فى الوحدات الصحية.. تعرف عليها

كتب ــ وليد عبد السلام

تقدم وحدات الرعاية الأساسية، التابعة لوزارة الصحة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية سلسلة من الخدمات الصحية الطارئة للجمهور بالمجان .

"اليوم السابع" يستعرض أهم المعلومات حول الخدمات الطارئة المجانية التى تقدم للجمهور بالوحدات الصحية .

1- علاج الجروح البسيطة.

2- التعامل الأولى مع المغص الكلوى و المعوى.

3- الأجسام الغريبة السطحية و المرئية سهلة الانتزاع بالعين (بدون استخدام آله حادة وبعيد عن القرنية) و الأذن و الأنف .

4- نزيف الأنف الأمامى فقط.

5- الحالات الحادة لارتفاع ضغط الدم .

6- الإسعافات الأولية (مساندة الحالات الحرجة).

7- العلاج المبدئى لارتفاع السكر بالدم.

8- العلاج التام لحالات نقص نسبة السكر فى الدم .

9- مصل عقر الكلب ولدغ الثعبان .