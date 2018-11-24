فيديو معلوماتى.. 9 خدمات طارئة تقدم مجانا فى الوحدات الصحية.. تعرف عليها

تقدم وحدات الرعاية الأساسية، التابعة لوزارة الصحة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية سلسلة من الخدمات الصحية الطارئة للجمهور بالمجان .
"اليوم السابع" يستعرض أهم المعلومات حول الخدمات الطارئة المجانية التى تقدم للجمهور بالوحدات الصحية .
1- علاج الجروح البسيطة.
2- التعامل الأولى مع المغص الكلوى و المعوى.
3- الأجسام الغريبة السطحية و المرئية سهلة الانتزاع بالعين (بدون استخدام آله حادة وبعيد عن القرنية) و الأذن و الأنف .
4- نزيف الأنف الأمامى فقط.
5- الحالات الحادة لارتفاع ضغط الدم .
6- الإسعافات الأولية (مساندة الحالات الحرجة).
7- العلاج المبدئى لارتفاع السكر بالدم.
8- العلاج التام لحالات نقص نسبة السكر فى الدم .
9- مصل عقر الكلب ولدغ الثعبان .
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