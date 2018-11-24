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فيديو معلوماتى.. 9 خدمات طارئة تقدم مجانا فى الوحدات الصحية.. تعرف عليها

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:06 ص
فيديو معلوماتى.. 9 خدمات طارئة تقدم مجانا فى الوحدات الصحية.. تعرف عليها علاج المرضى بالوحدات الصحية
كتب ــ وليد عبد السلام
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تقدم وحدات الرعاية الأساسية، التابعة لوزارة الصحة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية سلسلة من الخدمات الصحية الطارئة للجمهور بالمجان .

"اليوم السابع" يستعرض أهم المعلومات حول الخدمات الطارئة المجانية التى تقدم للجمهور بالوحدات الصحية .

1-        علاج الجروح البسيطة.

2-        التعامل الأولى مع المغص الكلوى و المعوى.

3-        الأجسام الغريبة السطحية و المرئية سهلة الانتزاع بالعين (بدون استخدام آله حادة وبعيد عن القرنية) و الأذن و الأنف .

4-        نزيف الأنف الأمامى فقط.

5-        الحالات الحادة لارتفاع ضغط الدم .

6-        الإسعافات الأولية (مساندة الحالات الحرجة).

7-        العلاج المبدئى لارتفاع السكر بالدم.

8-        العلاج التام لحالات نقص نسبة السكر  فى الدم .

9-        مصل عقر الكلب ولدغ الثعبان .

 


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