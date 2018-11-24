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فيديو.. زكريا عزمى وعدلى حسين وقيادات أمنية فى عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر بمسجد الشرطة

السبت، 24 نوفمبر 2018 06:55 م
فيديو.. زكريا عزمى وعدلى حسين وقيادات أمنية فى عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر بمسجد الشرطة جانب من العزاء
كتب محمود عبد الراضي - تصوير السعودى محمود
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حضر زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والمستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، وعدد من القيادات الأمنية ورجال الشرطة عزاء الراحل اللواء محمد عبد الفتاح عمر عبيد، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، وعضو مجلس الشعب، والحاصل على وسام الجمهورية، وذلك بقاعة السلام الكبرى بدار مناسبات مسجد الشرطة بالدراسة.

وحرص أقارب اللواء الراحل على تلقي العزاء فيخ، وذلك بقاعة السلام الكبرى بدار مناسبات مسجد الشرطة بالدراسة.

ويتلقى العزاء عدداً من أقارب الراحل، أبرزهم المستشار شريف عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار طارق عبد الفتاح رئيس محكمة قنا الابتدائية، والعقيد أحمد عبد اللاه بالأمن العام، والكاتب الصحفي دندراوي الهواري رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، والمهندس محمد عبداللاه عمر مدير مشروعات بشركة بتروجت، والرائد خالد عبد الستار بالأمن الوطنى، وعصمت عبد الستار.

ولد "عمر" فى قرية المحروسة التابعة لمركز قنا عام 1937، وتخرج فى كلية الشرطة عام 1963، وعمل فى مباحث أمن الدولة وتدرج فى عدة مناصب قيادية بوزارة الداخلية، وأصبح مديرا لأمن الغربية عام 1992، ثم مديرا لأمن القليوبية عام 1994، وخاض انتخابات مجلس الشعب، النواب حاليا، عام 2005، وتمكن من الفوز بالمقعد وشغل منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى.

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (1)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (2)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (3)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (4)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (5)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (6)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (7)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (8)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (9)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (10)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (11)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (12)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (13)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (14)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (15)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (16)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (17)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (18)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (19)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (20)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (21)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (22)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (23)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (24)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (25)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (26)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (27)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (28)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (29)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (30)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (31)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (32)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (33)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (34)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (35)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (36)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (37)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (38)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (39)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (40)
 

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر (41)
 
عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر بمسجد الشرطة (23)
عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر بمسجد الشرطة (23)

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر بمسجد الشرطة (24)
عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر بمسجد الشرطة (24)

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر بمسجد الشرطة (25)
عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر بمسجد الشرطة (25)

 

عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر بمسجد الشرطة (26)
عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر بمسجد الشرطة (26)

 


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