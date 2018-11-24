فتاة تعثر على جثة والدها مذبوحا داخل شقته فى بلقاس بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

عثرت فتاة على جثة والدها مذبوحا داخل شقته بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مامور مركز شرطة بلقاس بالعثور على جثة شخص مذبوحا داخل شقته.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة محمود. أ. م صاحب كشك سجائر في موقف المنصورة مذبوحا وملقي على الأرض داخل شقته في حي السلام بمدينة بلقاس.

وبسؤال ابنته أكدت أنها تقيم مع والدها في نفس الشقة، وتوجهت ليلة أمس إلى منزل شقيقتها وبعد زيادة الأمطار قضت معها الليلة، وعادت في الصباح فوجدت والدها مذبوحا، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بنقل الجثة لمشرحة المستشفى لتشريحها وبيان ما به من إصابات وبيان سبب الوفاة وانتداب قسم الأدلة الجنائية وسرعة ضبط الجاني.