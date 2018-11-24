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غلق مينائى الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:18 ص
غلق مينائى الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية ميناء الدخيله
الإسكندرية - أسماء على بدر
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اليوم السابع بلس

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن إدارة حركة السفن قررت فى السابعة من صباح اليوم السبت غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن .

وأضاف الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعى رغم غلق البوغاز .

ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء الجهات المعنية للتنسيق والعمل على توخى الحذر والالتزام بقواعد وشروط السلامة فى دخول وخروج الشاحنات والبضائع بشكل آمن، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات.


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