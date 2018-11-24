غسالة منزلية تصعق ربة منزل بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

لقيت ربة منزل بقرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعها إثر صعق كهربى من غسالة المنزل.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، بتقدم "م ع" 42 سنة، سائق مقيم بقرية طليا التابعة للمركز، يفيد بوفاة زوجته "ر ص ا" 40 سنة، ربة منزل إثر صعق كهربى من الغسالة الخاصة بمنزلهم ونفى السبعه الجنائية.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيق المتوفاة أقر بمضمون ما جاء ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر رقم 14398 إدارى مركز أشمون، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.