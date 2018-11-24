عقد امتحان لقياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية لطلاب التعليم الفنى بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه تم إجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2018 / 2019 م " البعدى " لقياس مهارتى اللغة العربية واللغة الإنجليزية، لطلاب الصف الأول للتعليم الثانوى الفنى، لجميع مدارس التعليم الفنى بكافة الإدارات التعليمية الخمس بمحافظة الوادى الجديد.

وأضاف التداوى أن إجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة بكافة مدارس التعليم الفنى فى مدارس التعليم التجارى كان إجمالى الطلاب 238 والحضور بنسبة مئوية 100 % وفى مدارس التعليم الزراعى كان إجمالى الطلاب 880 وحضور الطلاب 841 والغياب 39 بنسبة مئوية 95.5 % وفى مدارس التعليم الصناعى كان إجمالى الطلاب 1047 وكان حضور الطلاب 1003.