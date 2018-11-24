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عقد امتحان لقياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية لطلاب التعليم الفنى بالوادى الجديد

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:43 م
عقد امتحان لقياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية لطلاب التعليم الفنى بالوادى الجديد جانب من الامتحان
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور  إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه تم إجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2018 / 2019 م  " البعدى " لقياس مهارتى اللغة العربية واللغة الإنجليزية، لطلاب الصف الأول للتعليم الثانوى الفنى، لجميع مدارس التعليم الفنى بكافة الإدارات التعليمية الخمس بمحافظة الوادى الجديد.

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وأضاف التداوى أن إجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة بكافة مدارس التعليم الفنى فى مدارس التعليم التجارى كان إجمالى الطلاب 238 والحضور بنسبة مئوية 100 %  وفى مدارس التعليم الزراعى كان إجمالى الطلاب 880 وحضور الطلاب  841 والغياب 39 بنسبة مئوية 95.5 % وفى مدارس التعليم الصناعى كان إجمالى الطلاب 1047 وكان حضور الطلاب 1003.

 
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