طرق إعداد وتجهيز الطعام للاحتفاظ بقيمته الغذائية × 7 معلومات

كتب وليد عبد السلام

تمثل آلية إعداد الطعام وفق الطرق الجيدة والصحية تحديًا كبيرًا لمعظم الأسر المصرية بسبب نقص المعرفة وقلة الوعى بها.

"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا حول الطرق الصحيحة لإعداد الطعام للاحتفاظ بقيمته الغذائية وفقًا لبيانات المعهد القومى للتغذية.

1- اختار الخضراوات والفواكه الطازجة.

2- غسل الخضراوات والفواكة بماء جارى وليس نقعها.

3- نقع البقول والتخلص من ماء النقع قبل الطهى.

4- إزالة قشرة رقيقة بالمقشرة أو السكين.

5- الطبخ بأقل كمية من الماء مع بقاء الوعاء مغطى والنار هادئة.

6- استعمال المرقة الذائدة فى عمل الشوربة واستهلاكها فى الطهى.

7- تحضير السلطة قبل موعد الطعام مباشرة وتقطعيها قطعا كبيرة.