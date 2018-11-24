ضياء رشوان عن المنشور المزور باسمه على وسائل التواصل: سأبلغ الجهات المختصة

كتب محمد السيد

نفى الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات جملة وتفصيلاً صحة المنشور الذى تم تداوله مؤخراً على بعض وسائل التواصل الاجتماعى منسوبا لحساب مزور باسمه على الواتس آب.

وأكد رشوان فى بيان له، أنه يمتلك حسابين اثنين باسمه على الواتس أب مسجلان رسمياً على رقمي محمول يملكهما منذ أكثر من عشرين عاماً لم يغيرهما، وهما معروفان لكل من يتواصل معه تليفونياً أو عبر الواتس أب.

وأعلن ضياء رشوان أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإبلاغ السلطات المختصة لملاحقة من قام بهذا العمل وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ومحاسبته طبقاً لها ،محذرا من استخدام اسمه أو الزج به في دعوات سياسية مشبوهة لا صلة له بها من قريب أو بعيد، وأن من يقومون بهذا لن يفلتوا من الحساب القانوني.