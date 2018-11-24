video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ضياء رشوان عن المنشور المزور باسمه على وسائل التواصل: سأبلغ الجهات المختصة

السبت، 24 نوفمبر 2018 06:36 م
ضياء رشوان عن المنشور المزور باسمه على وسائل التواصل: سأبلغ الجهات المختصة ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

نفى الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات جملة وتفصيلاً صحة المنشور الذى تم تداوله مؤخراً على بعض وسائل التواصل الاجتماعى منسوبا لحساب مزور باسمه على الواتس آب.

وأكد رشوان فى بيان له، أنه يمتلك حسابين اثنين باسمه على الواتس أب مسجلان رسمياً على رقمي محمول يملكهما منذ أكثر من عشرين عاماً لم يغيرهما، وهما معروفان لكل من يتواصل معه تليفونياً أو عبر الواتس أب.

وأعلن ضياء رشوان أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإبلاغ السلطات المختصة لملاحقة من قام بهذا العمل وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ومحاسبته طبقاً لها ،محذرا من استخدام اسمه أو الزج به في دعوات سياسية مشبوهة لا صلة له بها من قريب أو بعيد، وأن من يقومون بهذا لن يفلتوا من الحساب القانوني.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضياء رشوان يبحث مع مديرى BBC خطط وسبل التعاون الإعلامى

ضياء رشوان: السيسي وافق على تنظيم لقاء أسبوعى بين المراسلين الأجانب والوزراء

ضياء رشوان: الرئيس السيسى أكد ثبات موقف مصر من القضايا الإقليمية

الهيئة العامة للاستعلامات

ضياء رشوان

اخبار مصر

العامة للاستعلامات




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة