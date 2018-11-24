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ضبط 15 تاجر مخدرات بالخصوص وطوخ بحملة أمنية بالقليوبية

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:33 م
ضبط 15 تاجر مخدرات بالخصوص وطوخ بحملة أمنية بالقليوبية مديرية أمن القليوبية
كتبت - نيفين طه
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ألقى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الأقسام بالقليوبية القبض على عددا من تجار المخدرات خلال حمله مشتركة لضبط الشارع القليوبى وضبط مروجى السموم البيضاء، أسفرت عن ضبط 11 تاجر مخدرات بحوزتهم، كمية  من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلوا جميع المتهمين للنيابة  فتولت التحقيق.

 

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية،  تقضى بتكثيف الحملات الأمنية على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الاقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء.

 

فقامت حمله مكبرة قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها والعقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة.

 

واستهدفت الحملات مدن طوخ  وشبرا الخيمة وكفر شكر والخصوص وشبين القناطر  وا سفرت عن ضبط  11 تاجر  مخدرات بحوزتهم  كمية من المواد المخدرة المتنوعة  عبارة عن 250 جرام حشيش و 169 قرص مخدر، و 90 جرام فودو، 450 جم هيروين وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.


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