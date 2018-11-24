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ضبط 14 متهما مطلوبين فى أحكام وأسلحة وذخائر بحملة أمنية فى سوهاج

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:27 ص
ضبط 14 متهما مطلوبين فى أحكام وأسلحة وذخائر بحملة أمنية فى سوهاج أسلحة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت جميع مظاهر الخروج على القانون "مرور ، إشغالات ، مخدرات ، تنفيذ أحكام، تموين" لفرض السيطرة الأمنية وهيبة الدولة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط متهم يقيم بناحية قرية تونس دائرة مركز سوهاج، وبحوزته بندقية خرطوش، فرد روسى صناعة محلية "7" طلقات وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تمكنت الحملة من ضبط 243 مخالفة مرافق، و47 قضية تموينية وقطعتى سلاح أبيض، وتم تنفيذ 80 حكما متنوعا، منها 2 حكم جنائى و30 حكم حبس جزئى و8 أحكام حبس مستانف و40 غرامات مستأنفة، وتم ضبط 14 متهما محكوم عليهم فى قضايا واجبة تنفيذ الأحكام عليهم.

تأتى تلك الحملة فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باضطلاع مديرى الأمن تنسيقاً والقطاعات النوعية بالقيام بحملات اليوم الواحد بنطاق الاختصاص، تستهدف مكافحة كافة مظاهر الخروج على القانون "مرور، إشغالات، مخدرات، تنفيذ أحكام تموين" لفرض السيطرة الأمنية وهيبة الدولة وتنفيذاً للخطة الموضوع فى هذا الشأن.


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