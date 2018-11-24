ضبط 111 ألف لتر بنزين مدعم وأطنان سلع فاسدة

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت جهودها عن ضبط 89 قضية تموينية متنوعة، حيث تم ضبط المدير المسئول عن محطة وقود غير مرخصة لتموين السيارات، كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين (بالقاهرة) لقيامه بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة ، قدرها ( 111,100 ألف لتر "بنزين 80 – 92" ) والإستيلاء عليها تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وأثمرت جهود الحملات التموينية عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية (غير مرخص) بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بالقليوبية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها، ( 8,785 طن "لوبيا ، ملوخيا ، عسل أسود ، شطة، عرقسوس) تمهيداً لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط المدير المسئول عن شركة صناعات غذائية وإدارة المطاعم بدائرة قسم شرطة العبور (بالقليوبية) لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما قررته لجنة من الجهات المعنية، حيث تم ضبط (4 طن "لحوم، كبده ، سجق") ، تمهيداً لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وتمكنت الحملات التموينية عن ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة اللحوم ومصنعاتها بدائرة قسم شرطة المنتزة (بالإسكندرية) لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحلات العامة وإعادة فرمها وتعبئتها داخل عبوات جديدة ، ووجود تغيير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما قررته لجنة من الجهات المعنية، حيث تم ضبط (1,696) طن "مقطعات لحوم، مفروم لحوم ، بسطرمة، سجق"، تمهيداً لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباحاً غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات.