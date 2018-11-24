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ضبط 109 سيارات ودراجات نارية بدون لوحات وتحصيل 83 ألف جنيه غرامات بالغربية

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:26 م
ضبط 109 سيارات ودراجات نارية بدون لوحات وتحصيل 83 ألف جنيه غرامات بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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نفذت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، والمقدم احمد زايد رئيس مباحث مرور الغربية، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتي القيادة والتسيير.

 

أسفرت عن ضبط 109 سيارات ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 145 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 189 مخالفة انتظار خاطئ، والتصالح فى 883 مخالفة مقابل تحصيل 83ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، والتحفظ على الدراجات والسيارات المضبوطة بحضانات المرور.


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