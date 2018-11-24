ضبط 100 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 1155 حكما متنوعا في الإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1155 حكمًا متنوعًا منها 865 حكمًا جزئيا و35 حكم مستأنف و238 حكم غرامات ، 14 حكم مخالفات و 3 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10400جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.