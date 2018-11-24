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ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين واستروكس و60 قضية تموينية فى الغربية

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:41 م
ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين واستروكس و60 قضية تموينية فى الغربية حملات أمنية - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والأمن المركزى والمرافق.

 

أسفرت الحملة عن ضبط 7 قطع سلاح نارى منهم بندقية خرطوش "طبنجة"و 5 فرد خرطوش و3 طلقات خرطوش وضبط 430 جرام حشيش 209 جرام هيروين وضبط 100 جرام استروكس وضبط 1500 قرص مخدر و31 قطعة سلاح أبيض، وضبط 45 عنصرا إجراميا. 

 

كما تمكنت من ضبط 60 قضية تموينية متنوعة، وتحرير 192 محضر إشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 349 محضر رفع اشغالات بالطريق العام وازالة 101 فرش عشوائى لبيع الخضر وازالة 26 غرزة ومقهى بدون ترخيص وازالة 91 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وازالة 8 تندة وسقفية بدون ترخيص وضبط 7 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين وتلقى 8 بلاغات حريق متنوع وتحرير 35 مخالفة تنفيذاشتراطات امن الحريق، تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات.

 


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