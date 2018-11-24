صور.. ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سفينة الركاب الضخمة HORIZON

بورسعيد – السيد فلاح

استقبل ميناء بورسعيد السياحى اليوم السبت سفينة الركاب HORIZON قادمة من ميناء بيريوس باليونان والمتجهة إلى الأردن.

وقال اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية إنه تم الاستعداد لاستقبال السفينة وتقديم كافة التسهيلات لها، فى إطار الخطة الموضوعة لجذب أكبر عدد من السفن السياحية لميناء بورسعيد السياحى وذلك بالتنسيق مع محافظة بورسعيد، وإدارة تحركات قناة السويس، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، ومديرية الأمن وهيئة تنشيط السياحة وتقديم الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالمظهر اللائق أمام السائحين.

وأناب اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية، اللواء عادل رزق، مدير عام ميناء غرب بورسعيد لاستقبال السفينة وكذلك الصعود على متنها وتقديم درع الهيئة بمناسبة دخولها ميناء بورسعيد السياحى لأول مرة بعد غياب فترة طويلة، مؤكدًا أن دخول السفينة للميناء يعزز من قدرتها على استقبال السفن السياحية العملاقة، وهى خطوة على طريق عودة السياحة البحرية للموانئ المصرية.

وتم إعداد برنامج حافل للفوج السياحى بانطلاق 38 أتوبيسا فى زيارة القاهرة تتضمن رحلة نيلية وزيارة المناطق والمعالم الأثرية وذلك فى إطار سياحة اليوم الواحد، بالإضافة إلى قيام باقى السائحين بجولة داخل مدينة بورسعيد.

الجدير بالذكر أن السفينة السياحية Horizon تتميز ببنائها وفق أحدث النظم الملاحية ومراعاة أعلى معدلات السلامة، وترفع السفينة علم مالطا ويبلغ طولها 208 مترا بغاطس 7.7 متر وعرضها 29 مترا ، وتقدر الحمولة الكلية للسفينة بنحو 47427 ألف طن، وعدد الكبائن بها 721 كابينة وعلى متنها 1038 راكب و622 بحاراً وهى تابعة لأكبر خط ملاحى إسبانى Pullmantur cruceros line والذى يضم ثلاث سفن سياحية أخرى.



ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سفينة الركاب الضخمة



ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سفينة الركاب الضخمة



ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سفينة الركاب الضخمة



ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سفينة الركاب الضخمة



ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سفينة الركاب الضخمة



ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سفينة الركاب الضخمة