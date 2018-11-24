صور.. ميناء الغردقة يستقبل "Silver fast" أكبر وأسرع يخت سياحى فى العالم

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل ميناء الغردقة البحرى، اليوم السبت، اليخت السياحى "silver fast"، أكبر وأسرع يخت سياحى فى العالم، والمملوك لشركة fast الأسترالية.

وأكدت إدارة ميناء الغردقة البحري، أن silver fast، حصل على جائزة اليخت الأكبر والأسرع فى معرض موناكو لليخوت، حيث صمم بطراز عصرى أنيق من الألومنيوم ويبلغ طوله 77 مترا وتزيد سرعته عن 27 عقدة.

كما أوضحت أنه يتوفر باليخت جميع وسائل الراحة والرفاهية، ويتسع إلى 18 ضيفا، ويضم 8 حجرات وصالة سينما وصالة رياضية ومنتجع صحى وحديقة شتوية وغرف للأعمال وصالة تتسع لـ20 شخصا ومهبط طائرات هليكوبتر على السطح، ومن المقرر أن يغادر الميناء غدا.



أكبر وأسرع يخت فى العالم



أكبر وأسرع يخت فى العالم