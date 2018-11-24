صور.. مظاهرات فى بريطانيا احتجاجا على إجراءات الحكومة بشأن البيئة

كتب: محمد الأحمدى - تصوير (رويترز)

انطلقت مظاهرات عديدة اليوم السبت، وسط العاصمة البريطانية لندن، فى احتجاج بيئى، حيث منع المتظاهرون 5 جسور عبر نهر التايمز فى وسط لندن.



إنطلاق المظاهرات فى بريطانيا

وقطع المتظاهرون الطريق أمام ساحة البرلمان، حيث قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت أكثر من 70 شخصا.

وقال منظمو "تمرد الإنقراض" إنهم أرادوا الضغط على حكومة بريطانيا لاتخاذ إجراءات أكبر لإبطاء تغير المناخ والقضاء على انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى بحلول عام 2025.



تجمع المتظاهرين فى بريطانيا

وتركز الاحتجاج لعدة ساعات على جسر وستمنستر قرب البرلمان البريطانى، ولكن كان هناك أيضا تعطيل لحركة المرور على 4 جسور أخرى.

واحتج مئات الاشخاص قرب وستمنستر حاملين لافتات تحمل رسائل بما فى ذلك "أوقفوا انهيار المناخ" و "فوسيل فيول ايرا" و "ريبل فور لايف".



جانب من الاحتجاجات



جانب من المتظاهرين فى بريطانيا



جانب من المتظاهرين