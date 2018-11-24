صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد مركز شرطة المحمودية للوقوف على جاهزيته

البحيرة - ناصر جودة

تفقد منذ قليل اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة مركز شرطة المحمودية، والخدمات الأمنية لمحطة العطف للكهرباء للوقوف على مدى جاهزيتها.

حيث اضطلع مدير أمن البحيرة على مقومات الخدمات الأمنية من حيث التسليح والمركبات المستخدمة وتحاور مع القوات حول سيناريوهات الطوارئ المحتملة وكيفية مواجهتها.

وأكد اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة على مدى أهمية الخدمات المعينة ودورهم الفعال فى منع حدوث اخلال بالأمن العام وأثر ذلك فى إشعار المواطن بالأمن والاستقرار.

كما وجه القيادات الشرطية ببذل الجهد للارتقاء بالمنظومة الأمنية وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.