video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد مركز شرطة المحمودية للوقوف على جاهزيته

السبت، 24 نوفمبر 2018 05:05 م
صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد مركز شرطة المحمودية للوقوف على جاهزيته خلال الجوله
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق
تفقد منذ قليل اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة مركز شرطة المحمودية، والخدمات الأمنية لمحطة  العطف للكهرباء للوقوف على مدى جاهزيتها.
 
حيث اضطلع مدير أمن البحيرة على مقومات الخدمات الأمنية من حيث التسليح والمركبات المستخدمة   وتحاور مع القوات حول سيناريوهات الطوارئ المحتملة وكيفية مواجهتها.
 
وأكد اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة على مدى أهمية الخدمات المعينة ودورهم الفعال فى منع حدوث اخلال بالأمن العام وأثر ذلك فى إشعار المواطن بالأمن والاستقرار.
 
كما وجه القيادات الشرطية ببذل الجهد للارتقاء بالمنظومة الأمنية وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.
 
8
 

9
 

12
 

13
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الطريق الزراعى للوقوف على جاهزيتها

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

حملات امنية

حوادث البحيرة

مدير أمن البحيرة




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة