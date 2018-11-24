صور ..محافظ كفر الشيخ: إعلان الطوائ لمواجهة الأمطار ونزح المياه من الشوارع

كفر الشيخ – محمد سليمان

توقفت حركة الملاحة البحرية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، لليوم الثانى على التوالى، ورست المراكب بميناء الصيد وببوغاز البرلس، برغم التحسن النسبى لحالة الجو، وانتشر عمال مجالس المدن لنزع المياه المتراكمة بالشوارع.

وقرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد فى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية وموجة سقوط الأمطار، التى تعرضت إليها المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه أعطى تعليماته لرؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التى تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التى قد تنتج عن هطول أمطار .

وأضاف محافظ كفر الشيخ إنه كلف وكيل وزارة الرى ورئيس مصلحة الكهرباء والميكانيكا بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الإحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة لمواجهة أى تغيرات مناخية، وكلف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحى وجميع البيارات والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لاستيعاب أى زيادة فى كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار، وكلف وكيل وزارة الكهرباء بمراجعة أعمدة وكشافات الإنارة وعوازل وأسلاك الكهرباء وضمان استقرار الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين والمتابعة على مدار الساعة.

وقال محافظ كفر الشيخ ، إنه وجه رؤساء المدن بضرورة المتابعة المستمرة ،لأماكن سقوط الأمطار، مع المتابعة المستمرة للموقع الإلكترونى الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات بسقوط الأمطار، مناشداً المواطنين بحسن استغلال شبكات الصرف الصحى بعدم إلقاء المخلفات الصلبة بمجال الصرف الصحى لتجنب حدوث أى أعطال بالشبكات وضمان تشغيل خدمة الصرف الصحى للمواطنين بشكل جيد ، وترشيد استهلاك المياه.



جانب من رفع المياه من الشوارع



جانب من نزع المياه بالشوارع



جانب من المياه تغمر الشوارع



جانب من رفع مياه من الشوارع



جانب من انتشار العمال في الشوارع