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السبت، 24 نوفمبر 2018 03:02 ص
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صور.. محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة عشاء بحضور وزير البيئة

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:00 ص
صور.. محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة عشاء بحضور وزير البيئة جانب من مأدبة العشاء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مأدبة عشاء لـ250 فردًا من المشاركين الدولين بالقمة السادسة للمدن والحكومات المحلية للتنوع البيولوجى، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، على هامش انعقاد فعاليات القمة كفاعلية رئيسية من فعاليات ملتقى التنوع البيئى والبيولوجى، المقام فى شرم الشيخ فى الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر الجارى.

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وسلم المحافظ الدروع لكبار الشخصيات وقام بتوزيع الشال البدوى على السيدات كهدية تذكارية تعبر عن التراث البدوى لضيوف المؤتمر من دول العالم، بالإضافة لأوراق البردى التى تعبر عن الحضارة المصرية، وبعض الميداليات الفضية.

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ودعى المحافظ جميع المشاركين بزيارة ليلية لمنطقة السوق التجارى القديم ومسجد الصحابة، حيث رحب الجميع وتم الاستجابة لدعوة المحافظ على الفور، حيث رافقهم اللواء عبد الفتاح حلمى، المستشار الإعلامى لمحافظ جنوب سيناء، وعبر الجميع عن إعجابهم بمسجد الصحابة ومنطقة السوق القديم، وتم الاستماع لشرح مفصل عن مسجد الصحابة من أئمة المسجد باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتسابق أعضاء الوفد بالتقاط الصور التذكاريه داخل وخارج المسجد، ومن الجدير بالذكر أن محافظ جنوب سيناء، قد تولى رئاسة القمة السادسة للتنوع البيولوجى هذه الدورة.

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