صور.. عم سيد يحلم بكرسى كهربائى أو دراجة نارية مجهزة لتعيد له الحياة

بنى سويف :هانى فتحى

14 عاما لم يترك الحصيرة البلدى الموجودة فى أرضية منزلة القديم إلا فى حالة الضرورة القسوة كالذهاب للطبيب أو قضاء حاجته، يتناول طعامه ويخلد للنوم والراحة داخل تلك الغرفة الصغيرة.

منزل ريفى قديم مبنى بالطوب اللبن داخل قرية الجزيرة الشرقية التابعة لمركز ببا على الضفة الشرقية من النيل جنوب محافظة بنى سويف.

داخل غرفتة الصغيرة التى لم يتركها منذ سنوات يقطن سيد أحمد محمد 54 عاما مع أولادة الخمسة وزوجته أياما تشبه بعضها البعض بعدما أصبح غير قادرا على مغادرة المنزل.

ويروى سيد أحمد ماساتة لـ"اليوم السابع" قائلا: "منذ صغرى وأنا أعمل كعامل يومية لتوفير مصدر دخل لأسرتى البسيطة، حتى نجحت فى العمل منذ سنوات مع أحد المقاولين فى المحاجر الموجودة بالمنطقة الجبلية نطاق مركز ببا بمحافظة بنى سويف.

ويضيف سيد أحمد "منذ 14 عاما" أثناء انتهائى من عملى فى أحد المحاجر وضعت قدمى على أحد الألغام التى كانت موجودة فى المكان وانفجر اللغم بى.

ويقول سيد أحمد "تم نقلى إلى المستشفى وأجريت جراحات تم خلالها بتر قدمى الإثنين أعلى القدم لأصبح قعيد الفراش .

وأكد سيد أحمد أنه منذ ذلك الوقت أصبح جليس المنزل لا يستطيع أن يخرج لعدم توافر وسيلة تساعدة مشيرا إلى أنه لم يخرج يوم زواج ابنته لعدم قدرته على الحركة.

وطالب الرجل من محافظ بنى سويف المستشار هانى عبد الجابر ومن الجمعيات الأهلية توفير كرسى كهربائى أو دراجة نارية مجهزة تساعدة على الخروج من المنزل وتوفير مصدر دخل ثابت كشك يبيع فيه بعد المنتجات الغذائية أمام منزله.

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