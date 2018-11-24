صور.. رئيس الوزراء من العاصمة الإدارية الجديدة: مصر ستدخل عصر ناطحات السحاب

رئيس الوزراء يُكلف الشركة الصينية بدفع العمل بالمشروع والالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى ضوء بدء أعمال الإنشاء من جانب شركة CSCEC الصينية التى تتولى تنفيذ المشروع، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع الضخم، الذى يتبع وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفذه الشركة الصينية، بالتعاون مع شركات مقاولات مصرية، يتضمن تشييد 20 برجًا باستخدامات متنوعة، منها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا، قائلًا: مصر ستدخل بهذا المشروع عصر الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب.

واستعرض مدبولى على أرض الواقع الموقف التنفيذى بمنطقة الأبراج بحى المال والأعمال، حيث أشار مسئولو المكتب الاستشارى للمشروع إلى أنه تم الانتهاء من 90% من أعمال الحفر، ويتم حاليًا إجراء اختبارات التربة والجسات، كما تم الانتهاء من تنفيذ المحطات الخرسانية التى ستبدأ العمل بالموقع، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم تخصيص قطعة أرض لشركة CSCEC الصينية بمدينة بدر لتنفيذ معسكر تدريب للعمالة، فى ضوء توجه الشركة نحو تدريب 10 آلاف عامل مصرى على أعمال البناء والتشييد من خلال دورات تدريبية مجانية على أعلى مستوى.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بمتابعة معدلات تنفيذ مشروع حى المال والأعمال، مجددًا تكليفه للشركة الصينية بدفع العمل بالمشروع والالتزام بالبرنامج الزمنى، كما سبق أن كلفها خلاله لقائه بمسئولى الشركة أثناء زيارته للصين نوفمبر الجارى، بحيث تواكب معدلات تنفيذ حى المال والأعمال، التقدم المحرز من جانب الشركات المصرية فى تنفيذ أعمال الحى الحكومى.

وأوضح مدبولى، أن مشروع حى المال والأعمال يُعد أحد أكبر المشروعات المشتركة بين مصر والصين، ويمثلُ نقلة حضارية كبرى، حيث يقع فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم تزويده بكافة الخدمات، بجانب توفير أسس المدن الذكية والمستدامة، كما يتيح الآلاف من فرص العمل، مؤكدًا أن مصر تدخل حاليًا بالعاصمة الجديدة عصر المدن العالمية، التى تنافس بقوة المدن الكبرى، والتى سيكون بها منطقة أعمال مركزية على أعلى مستوى من التنفيذ.

وقال مدبولي، إن إجمالى مساحة المرحلة الأولى من المشروع التى يتم تنفيذها حاليًا تبلغ نحو مليون و710 آلاف م2، أى ما يقدر بنحو مساحة 195 فدانا، وسيكون هناك اهتمام بالمسطحات الخضراء داخل المشروع، وتوفير أكبر قدر من الجراجات تحت الأرض.