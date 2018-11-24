صور.. القاهرة والجيزة للصرف الصحى تتفقدان حالة الشوارع بعد نزول الأمطار

كتب رامى محيى الدين

انطلقت فرق المتابعة الميدانية لشركتى القاهرة للصرف الصحى والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى من الصباح الباكر، تنفيذا لتعليمات رؤساء مجلس الإدارة للاطمئنان على حالة الشوارع الرئيسية والمحاور والأنفاق، وأكدت خلوها من أى تجمعات مياه.

وبدأت فرق الصيانة المختصة بالتعامل مع أي تجمعات مياه فرعية ومراجعة شنايش الأمطار، وذلك بعد إشارة من الأرصاد تفيد استقرار الأحوال الجوية، وانعدام فرص سقوط أمطار، خلال الأيام المقبلة، لحين إشعار آخر.



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة



فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة

تتيح الخدمة مشاركة القراء فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، أو عبر Whatsapp Youm7 على هاتف رقم 01280003799، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء .

كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو للكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر او معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها بأسمكم على اليوم السابع .

كما يجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك". لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع"، مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، من كل أسبوع، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.