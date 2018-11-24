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صور.. القاهرة والجيزة للصرف الصحى تتفقدان حالة الشوارع بعد نزول الأمطار

السبت، 24 نوفمبر 2018 08:46 م
صور.. القاهرة والجيزة للصرف الصحى تتفقدان حالة الشوارع بعد نزول الأمطار فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة
كتب رامى محيى الدين
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انطلقت فرق المتابعة الميدانية لشركتى القاهرة للصرف الصحى والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى من الصباح الباكر، تنفيذا لتعليمات رؤساء مجلس الإدارة للاطمئنان على حالة الشوارع الرئيسية والمحاور والأنفاق، وأكدت خلوها من أى تجمعات مياه.

 وبدأت فرق الصيانة المختصة بالتعامل مع أي تجمعات مياه فرعية ومراجعة شنايش الأمطار، وذلك بعد إشارة من الأرصاد تفيد استقرار الأحوال الجوية، وانعدام فرص سقوط أمطار، خلال الأيام المقبلة، لحين إشعار آخر.

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (1)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (2)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (3)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (4)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (5)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (6)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (7)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (8)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (9)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (10)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (11)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (12)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (13)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (14)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (15)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (16)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (17)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (18)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (19)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (20)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (21)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (22)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (23)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (24)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة (25)
فرق المتابعة الميدانية تجوب شوارع القاهرة والجيزة 

 

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