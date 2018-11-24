صور.. الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع كارتون بالخانكة

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، أن قوات الحماية المدنية سيطرت على حريق بمصنع كرتون بمنطقة الشروق الصناعية التابعة لمدينة الخانكة، وذلك من خلال الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأكد نائب رئيس مدينة الخانكة، أن مجلس مدينة الخانكة تلقى بلاغا بنشوب حريق بمصنع كرتون بمنطقة الشروق الصناعية التابعة لمدينة الخانكة، وانتقل على الفور إلى مكان الحادث، وتبين أنه حريق بمصنع على مساحة 3500 متر مربع.

وتبين من المعاينة الأولية أن المصنع مرخص وغير مؤمن عليه، ولم ينجم عن الحريق خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



حريق بمصنع كرتون بالخانكة



حريق بمصنع كرتون بالخانكة



حريق بمصنع كرتون بالخانكة



حريق بمصنع كرتون بالخانكة



حريق بمصنع كرتون بالخانكة