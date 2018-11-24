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صور.. اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر منطقة "الحساسة "بمنوف فى المنوفية

السبت، 24 نوفمبر 2018 06:30 ص
صور.. اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر منطقة "الحساسة "بمنوف فى المنوفية جانب من القمامه
المنوفية _ محمد فتحى
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أعرب العشرات من أهالى منطقة الحساسة وبالتحديد شارع صلاح حبيب والفار والجيزاوى بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، عن استياء وغضبهم الشديد، وذلك بسبب تراكم القمامة بالشارع.
 
 
وتساءل محمود أحمد أحد أهالى المنطقة، قائلا: "أين عمال النظافة من هذه القمامة.. فين عمال النظافة من المنطقة دى ولا انتو بس شاطرين تيجو تاخدوا الرسوم وماتعملوش حاجة المنطقة بيفضل الزبالة مرمية فيها كده بالأسابيع وساعات بالشهور على بال ماتحنوا على المنطقة وتبعتو عربية تشيل، تقريبا كده الأهالى مش ملزمين كل يومين يجيبو بلدوزر ينظف لأن تقريبا دى مهمتكم انكم تحافظو على نظافة البلد وتهتمو بكل مرافقها".
 
 
 
وطالب محمود المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية بسرعة رفع تلك القمامة والتى تسبب فى انتشار الروائح الكريهة وانتشار الحشرات الأمر الذى يؤدى إلى إصابة الأهالى بالأمراض.
 
القمامة تحاصر منطقة الحساسة بمنوف (1)
القمامة تحاصر منطقة الحساسة بمنوف (1)

القمامة تحاصر منطقة الحساسة بمنوف (2)
القمامة تحاصر منطقة الحساسة بمنوف (2)

القمامة تحاصر منطقة الحساسة بمنوف (3)
القمامة تحاصر منطقة الحساسة بمنوف (3)
 
 
 

 

 

 


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