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صور.. استمرار مظاهرات أصحاب السترات الصفراء بفرنسا احتجاجا على رفع أسعار الوقود

السبت، 24 نوفمبر 2018 11:25 ص
صور.. استمرار مظاهرات أصحاب السترات الصفراء بفرنسا احتجاجا على رفع أسعار الوقود مظاهرات أصحاب السترات الصفراء
كتب: أحمد علوى - محمد الأحمدى - تصوير (رويترز)
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واصل الفرنسيون التظاهر اليوم السبت، مرتدين السترات الصفراء احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود فى العاصمة باريس.

احتجاجات الفرنسيين
احتجاجات الفرنسيين

وقالت قناة فرانس 24 الفرنسية، عزم نحو 30 ألف شخص فى العاصمة الفرنسية على التظاهر السبت، استكمالا لاحتجاجات "السترات الصفراء" التى تندد بارتفاع تكاليف الوقود وتغيير نظام دفع الضرائب والسياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وتخشى قوات الأمن أن يتسلل متطرفون من أقصى اليسار واليمين المتطرف إلى المظاهرات، مما يزيد تحديات السيطرة على الجماهير.

ويعارض المحتجون الضرائب التى فرضها ماكرون العام الماضى على الديزل والبنزين لتشجيع الناس على الانتقال إلى وسائل نقل أكثر ملاءمة للبيئة. وعلاوة على الضريبة، عرضت الحكومة حوافز لشراء سيارات كهربائية أو صديقة للبيئة.

إحدى المتظاهرين فى فرنسا
إحدى المتظاهرين فى فرنسا

 

الفرنسيون يتظاهرون احتجاجا على ارتفاع الأسعار
الفرنسيون يتظاهرون احتجاجا على ارتفاع الأسعار

 

الفرنسيون يتظاهرون
الفرنسيون يتظاهرون

 

جانب من الاحتجاجات فى فرنسا
جانب من الاحتجاجات فى فرنسا

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

جانب من مظاهرات الفرنسيين
جانب من مظاهرات الفرنسيين

 

متظاهر فرنسى
متظاهر فرنسى

 

مظاهرات الفرنسيين
مظاهرات الفرنسيين

 


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