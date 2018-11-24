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صور.. إقبال كبير على مراكز الاقتراع للمشاركة فى انتخابات البرلمان بالبحرين

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:41 ص
صور.. إقبال كبير على مراكز الاقتراع للمشاركة فى انتخابات البرلمان بالبحرين الانتخابات البحرينية
رسالة المنامة - مصطفى عنبر
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مصطفى-عنبر
 
شهدت مراكز الاقتراع العامة والفرعية فى محافظات مملكة البحرين إقبالا كبيرا من جانب الناخبين البحرينيين المسجلين للانتخابات النيابية والبلدية "البرلمان"، التي بدأت صباح اليوم السبت.
 
 وشهدت صفوف الناخبين تنوعا فى مستوياتهم وأعمارهم للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى فى مشهد وطنى يعبر عن حب البحرين.
 
الانتخابات البحرينية
الانتخابات البحرينية
 
 وبدأ 14 مركزا عاما ونحو 40 مركزا فرعيا من مراكز الاقتراع الموزعة وفقا للدوائر الانتخابية بمختلف أنحاء المملكة استقبال نحو 365 ألفا من الناخبين المؤهلين لهذا الاستحقاق منذ الساعة الثامنة صباح اليوم، وذلك فى دلالة واضحة على اهتمام الرأى العام بالمساهمة فى وضع لبنة جديدة فى البناء السياسى والدستورى للمشروع الإصلاحى الذى دشنه العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفى مشهد يعكس إيمان المواطنين بدورهم فى صياغة ورسم مستقبل البحرين خلال الفترة المقبلة.
وكان قد تم دعوة مواطنى المملكة للتوجه صباح اليوم للمشاركة فى خامس انتخابات نيابية وبلدية تشهدها المملكة منذ انطلاقة المشروع الإصلاحى للعاهل المفدى قبل نحو أكثر من عقد من الزمان، والإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية من بين نحو 293 مرشحا تقدموا للمنافسة للاستحقاق النيابى و137 للاستحقاق البلدى، حيث سيكون بمقدور الناخبين التوافد إلى مراكز الاقتراع حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
 
يذكر أن اللجنة التنفيذية للانتخابات وكل أجهزة الدولة المعنية ، أكملت قبل أيام، استعداداتها لاستقبال وتنظيم العملية الانتخابية بكل مراحلها، وذلك تحت إشراف عدد من القضاة ونحو 231 مراقبا ينتمون لأربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني البحرينية، وبما يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من مستويات الشفافية والنزاهة المطلوبة داخل وخارج أروقة مراكز التصويت وخلال كل مراحل إدلاء المواطنين بأصواتهم ثم الفرز وإعلان النتائج، وبما يكفل تأكيد صورة البحرين الديمقراطية وخطواتها الثابتة نحو المستقبل.
 
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الانتخابات البحرينية 
 
وكان البحرينيون المقيمون فى الخارج أدلوا بأصواتهم يوم 20 نوفمبر الجارى، وذلك فى نحو 24 دولة، ونحو 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية، وبلغ عدد الناخبين 3600، الأمر الذى يتوقع معه أن تزيد نسبة المشاركة عن انتخابات 2014.
 
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